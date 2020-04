Coronavirus, Nainggolan cuore d'oro: aiuta alla mensa della Caritas

Il campione del Cagliari insieme agli altri volontari alla Fiera dove vengono distribuiti i pacchi di alimentari per i più bisognosi

CAGLIARI. Radja Nainggolan ancora una volta dimostra il suo gran cuore. Per tutta la mattinata di oggi 16 aprile ha dato una mano alla Caritas diocesana di Cagliari nella distribuzione dei pacchi viveri destinati alle famiglie più bisognose, letteralmente travolte dall'emergenza coronavirus, e non più in grado di acquistare generi di prima necessità. La distribuzione è attiva da due settimane nel Centro temporaneo di raccolta e distribuzione di beni di prima necessità, presso la Fiera Campionaria di Cagliari. Un'attività che viene svolta con il coordinamento di Prefettura, Questura, Comune di Cagliari ed Ente Fiera.

Nell'iniziativa sono impegnati un centinaio di giovani e i pacchi arrivano anche alle spontanee donazioni da parte di istituzioni, organizzazioni o semplici cittadini. "Ogni giorno _ si legge nel sito della Caritas diocesana _, si garantisce la consegna di 200 pacchi viveri alle famiglie in difficoltà: queste si aggiungono a quelle già aiutate dal Centro di distribuzione viveri che si trova in via Po».

"Diamo il nostro sostegno _ spiega nel sito don Marco Lai, direttore della Caritas diocesana cagliaritana _ di fronte a un’emergenza che ha fatto emergere una povertà latente: quella di persone che vivono di lavori saltuari o stagionali: un numero significativo di famiglie che si trovano oggi nella necessità di soddisfare i bisogni primari, quali l’alimentazione».

Nainggolan ha dato una mano nella procedura di registrazione delle famiglie bisognose e nella distribuzione dei pacchi. Dalla Caritas fanno sapere che il suo esempio sarà seguito presto anche da altri giocatori del Cagliari. (enrico gaviano)