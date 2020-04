Addio a Iolanda Tegas, il ricordo dolce della nipote: “Che tristezza non averti potuto salutare e baciare per l’ultima volta”

Ciao nonna non ti chiedo come stai perché so che adesso sei felice!! Aah finalmente… quanto è bello non sentire più il peso dell’età e degli acciacchi, il dolore, la solitudine e la tristezza della depressione? Anche se sei sempre stata una grande dengosa e spesso fingevi di stare male per stare al centro dell attenzione, ma so quanto eri davvero triste ultimamente che nessuno poteva venire a trovarti a causa del covid!

Ci hai dato la colpa pensando che non venissimo a trovarti perché non ti volevamo più bene e questo mi spezza il cuore!

Nonna cara mi manchi già tanto e sapere di non poterti più riempire di baci come facevo fin da bambina quando ti vedevo, mi rende triste e mi fa male al cuore!

Proverò a concentrarmi ed a essere coraggiosa come sei stata tu nella tua vita e anche se per me sarà difficile, cercherò di non essere egoista e non pensare a me, ma come stai bene tu ora che sei felice vicino a nonno Mario il tuo grande amore,tue figlie Maria Franca, Milena e Tua nipotina Valeria! Hai scelto propio questo giorno per morire e ritornare dal tuo grande amore!! Propio il giorno che è morto anche lui! Sembra incredibile ma evidentemente è l’ennesima dimostrazione che dopo 60anni di matrimonio eravate fatti l’uno per l altro!! Ne hai passate così tante nella tua lunga vita… momenti difficili come la guerra, la perdita dei cari ma tanti momenti belli come la nascita di figli, nipoti e pronipoti!

Dicevi che siamo la tua forza interiore e perciò mi dispiace non essere stata più presente ultimamente… magari avresti continuato a lottare! Sapevo che prima o poi questo momento sarebbe arrivato e in questi anni c’ho pensato spesso! Soprattutto da quando è venuto a mancare nonno e immaginavo il dolore e già piangevo. stringo forte a me il tuo libro e rileggo le tue parole cercando un conforto, hai scritto di stare tranquilli perché tu non hai paura di morire!! ma il dolore è immenso più di come lo immaginavo e ora che sono nel letto spero di poterti sognare stanotte per alleviare un po’ questa sensazione è poter stare un po’ insieme e fare quel pranzo che avremmo dovuto fare prima che accadesse tutta questa brutta situazione del Covid. Sai nonna altre molte famiglie stanno passando un momento come questo e anche se non è il covid il male che ti ha portato via, Speravo in un bel funerale e invece non so neanche se mi permetteranno di potermi avvicinare a te,vederti e dare un ultimo bacio… anzi tanti baci!! Nonna anche se non voglio è arrivato il momento di dirti addio… sei stata una super nonna perfetta così come sei! Non ti dico ci vediamo presto, io ho tante cose da fare… devo stare ancora su questa terra per molti molti anni, spero di battere i tuoi 93! Ti voglio tanto tanto bene… infinito… e te ne vorrò sempre! Salutami e abbracciami forte forte nonno fagli un bel sorriso con tutti i denti come faceva lui e digli che anche lui mi manca tanto!

Tua

