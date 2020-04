Il runner Janko: “Il mio ex amico mi attacca, ma toglierò le scarpe da corsa solo quando non vedrò file alle tabaccherie”

di Janko Madronic

Tutela dei cittadini e interessi dello stato possono coesistere? Si, nulla di nuovo, come tanti ho iniziato a fumare a 15 anni, difficile capire di chi sia la colpa o responsabilità, nell’attesa di comprenderlo sono passati circa 20anni.

Non posso dire di essere estraneo al problema ma neanche di esserne più coinvolto, una sorta di “vivere resistendo”.

Purtroppo sono diventato uno di quegli ex fumatori che rompono le palle a chiunque fumi nelle vicinanze.

Sono uno di quelli che si lamenta ma in fondo un po la desidera, perciò prova a esorcizzare le sue paure puntando il dito sul prossimo perché lui ( e cioè io) presumono di aver compreso la ragione che li ha spinti ad esserne rimasti vittima per oltre 20anni.

Sono incappato diversi anni fa in un libro, personalmente sono sempre stato una persona più adeguata al lavoro manuale e perciò ho sempre optato per la via del prima provo a montare poi leggo le istruzioni.

Il libro in questione, oggetto che attualmente ha la residenza nel mio comodino anche a distanza di anni, per quei momenti di messa in discussione della fede, ha segnato e segna ogni giorno la mia rotta della strada intrapresa e cioè quella di non fumare più.

Non sono qua per raccontarvi la mia esistenza ne tantomeno i perché o i percome io abbia iniziato o smesso di fumare, siamo qua perché ho bisogno di fare chiarezza sul perché un titolo così, venga accorpato ad una scelta come la mia.

Tutti noi credo almeno una volta abbiamo praticato dello sport, io ricordo di averlo fatto da ragazzo, poi per diversi motivi mi sono dovuto trasferire e diciamo pure che nella mia famiglia nessuno spiccava per talenti agonistici o passioni sportive.

Ricordo come fossi ieri il meccanismo che ha giustificato il mio “perdonarmi” per 20anni, lasciando sempre più spazio al pensiero che in fondo non facevo male a nessuno ma anzi mi “premiavo”.

Nell’aver smesso di fumare e nell’aver iniziato a praticare sport, ho compreso due semplici cose; la prima è che nello sport il risultato e spesso in proporzione al tempo che ci si dedica.

Ricordo molto bene i primi tempi, quanto lo sport abbia funzionato da “sostituto” al mio desiderio di fumare, in fondo siamo tutti inclini e non vorrei peccare di presunzione alle dipendenze.

Credo che per alcuni, sia più importante poter dire a se stessi di non essere in grado di smettere perché in fondo il proprio modo di essere è cosi in simbiosi con il giustificarsi che la sola idea di non essere più dipendente da qualcosa, cambierebbe le proprie abitudini.

Dovrei inoltre spiegare, il perché ho l’esigenza di scrivere questo testo, credo di essere arrivato,

complice la quarantena ad un livello di sopportazione ai minimi storici,

Sono certo che vi siano persone che abbiano ragioni più valide per esprimere il proprio dissenso, ma davanti a tanta complessità,

provo a ragionare sbrogliando la matassa.

Mentre provavo a tenermi occupato nelle faccende quotidiane, un ex amico ( ex dalle 11:00 di oggi ),dopo avermi condiviso un pippone di 18 minuti di un avvocato youtuber, che inveiva sulle singole responsabilità che ha il cittadino nel dover evitare di opprimere sulle forze dell’ordine, con azioni quali corsetta o camminata veloce, e sottolineando, ma in questo caso solo il mio amico, che lui toglierebbe pure la sanità pubblica a quelli che non stanno a casa ma fanno appunto la famosa corsetta, davanti a tanto, non ci ho visto più.

LA seconda cosa che ho compreso è che la sigaretta impersonifica le debolezze umane, e cioè quelle giustificazione che ognuno di noi si da, per non sentirsi appieno padrone della propria vita e delle proprie scelte.

Oggi, alle 11, grazie al mio Ex amico, ma immagino rimanga ex per il solo periodo del lockdown, ho compreso il perché sia così semplice puntare il dito su chi con notevoli sforzi, paure e dubbi, esce lo stesso a correre.

Ho compreso che un individuo con delle dipendenze è un individuo più gestibile, sia da un punto di vista mentale che da un punto di vista strategico, non si spiegherebbe la scelta del governo di non evitare le code davanti ai tabacchi per acquistare le sigarette.

Quando il 14 aprile è stato scritto l’articolo dove venivo “sgridato” dalla polizia, precisamente da un agente fumatore, ho voluto raccontarlo con il solo scopo di ricercare quale fosse la scelta più “giusta” in tempi come questi.

Mi sono rivisto in lui e per quanto io debba essere tollerante, solo quando non vedrò assembramenti davanti ai tabacchi troverò giusto non indossare le scarpe da running scongiurando ogni forma di contagio.

So che questo testo metterà in discussione molti animi, di fatto credo che questo paradosso possa essere riciclato su molte vicende discutibili di questi tempi, ma vorrei solo sottolineare che se lo stato avesse davvero a cuore la salute dei propri cittadini, questo, sarebbe un ulteriore buon motivo

In Italia sono attribuibili al fumo di tabacco dalle 70.000 alle 83.000 morti l’anno

In Italia sono attribuibili al running……..

