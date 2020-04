Monserrato, il Comune lavora in smart working: riapre anche lo Sportello Europa

Con delibera Assessoriale n°34 dell’8 aprile 2020 a cura dell’Assessorato Politiche Sociali, Lavoro, Famiglia, Salute, Ufficio Europa l’Antenna Eurodesk del Comune di Monserrato proseguirà le seguenti attività in modalità smart working.Sottolinea il Sindaco di Monserrato Antonio Tomaso Locci: “Priorità della nostra amministrazione è di proseguire con tutti i servizi offerti ai cittadini, riconvertendo le attività in smart working per tutta la durata dell’emergenza Covid-19.E lo stesso è avvenuto per lo Sportello Eurodesk di Monserrato che continuerà ad offrire i suoi servizi anche in modalità on line”.Gli fa eco l’Assessore competente Tiziana Mori: “Abbiamo preso l’impegno con i cittadini di portare avanti diverse attività con l’Ufficio Europa per dare ausilio ai cittadini nell’ambito specifico, della progettazione Europea e della partecipazione a bandi, ma pure quello di creare opportunità di lavoro, stage, tirocinio e formazione per tanti giovani e studenti.Da una riunione operativa con la referente del Servizio, la dott. Ssa Deidda sono emerse delle nuove modalità operative da effettuarsi on line per continuare a dare ausilio agli utenti anche durante l’emergenza Covid-19″.Ecco i servizi offerti:– sostegno nella redazione e compilazione del CV e della lettera motivazionale in lingua italiana, inglese e francese– sostegno nella ricerca di offerte di lavoro e rispettiva candidatura– sostegno nella ricerca di bandi e progetti europei e supporto a distanza per l’iscrizione ai portali dedicati– pubblicizzazione di bandi, progetti europei e offerte di lavoro tramite mail e pagina FB dedicata– sostegno all’utenza attraverso piattaforme e strumenti online– attività in e-learningIl referente Eurodesk sarà a disposizione il martedì e il giovedì dalle ore 9.30 alle 12.30. Portà inoltre essere contattato via telefono e whatsapp al numero 350 125 2116, via mail all’indirizzo

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

e sulla pagina Facebook EuroDesk Monserrato https://www.facebook.com/EuroDesk-Monserrato-112963563607857/