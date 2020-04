Is Mirrionis, schianto tra una Lancia guidata da un 69enne e uno scooter: un ferito

Incidente stradale nel tardo pomeriggio nel quartiere Is Mirrionis. Una Lancia ypsilon guidata da un 69enne cagliaritano percorreva la via Liguria. All’altezza della via Dalmazia, per cause in fase di accertamento, si è scontrata con uno scooter Honda SH condotto da un 44enne cagliaritano che procedeva nella stessa direzione. Lo scooterista è stato soccorso dal 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.

