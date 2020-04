Dieci cose da fare in casa durante la quarantena - 16 aprile

I consigli di Benedetta Minoliti, dalla musica alle app, dai libri alle letture online

Dal 10 marzo tre cose ci accomunano tutti (o quasi): le mura domestiche, il disinfettante e la noia. Ma c’è anche la voglia di essere produttivi e uscire il prima possibile da questa quarantena. Per fortuna la creatività non mi manca e con il tempo libero a mia disposizione ho pensato di mettere insieme dieci, o più, consigli quotidiani su libri, film, serie tv e tanto altro per passare in modo più piacevole questi giorni a casa.

LIBRI

Oggi ho pensato di consigliarvi “Kitchen” di Banana Yoshimoto. Pubblicato per la prima volta nel 1991 da Feltrinelli, è il primo, e più famoso, romanzo della scrittrice giapponese. Diviso in due parti, “Kitchen” e “Plenilunio (Kitchen 2)”, racconta la storia di Mikage che, in seguito alla perdita della nonna, si rifugia in cucina, dove però non si destreggia tra pentole e ingredienti. Decide di viverci senza nutrirsi. Un compagno di scuola e la madre riusciranno, attraverso il loro affetto e il calore della loro casa, a farla ricominciare a vivere e a mangiare. Banana Yoshimoto attraverso la sua scrittura, delicata e piena di dettagli, tocca nel suo celebre romanzo diverse tematiche, come la solitudine e la morte. “Kitchen” è un altro di quei libri che si legge in un pomeriggio, perfetto per ricominciare a leggere in questo periodo.

SERIE TV – FILM

Torno a consigliarvi una serie tv, “Modern Love”, disponibile su Amazon Prime Video. Diretta da John Carney, è una serie antologica basata sull'ormai celebre (e omonima) rubrica settimanale del New York Times. Curiosità: la rubrica esiste da circa 15 anni e prima della serie è stato realizzato un podcast. Gli otto episodi (da mezz'ora ciascuno) raccontano storie... d'amore. Originali, divertenti, a volte bizzarre, a lieto fine e non. Se non vi ho convinti così, posso aggiungere che il cast è decisamente stellare: Anne Hathaway, Andy Garcia, Dev Patel, Tina Fey e tanti altri. Pensatela un po' come la scatola dei vostri biscotti preferiti. Avete a disposizione 8 biscotti e sono abbastanza sicura che quando li avrete finiti sarete felici di averli mangiati e un po' vi dispiacerà di non averne ancora.

ARTICOLI

Articoli, longform e gallery dall’Italia e dal mondo. Un modo per riprendere la buona abitudine di leggere, senza doversi necessariamente buttare su “Infinite Jest” di David Foster Wallace.

- Chiara Ferragni, principessa del popolo

- Pillowcase couture is the latest isolation challenge sweeping Instagram

FEED @paesaggi_in_attesa Nato da un'idea del designer marchigiano Marco Amato, questo profilo raccoglie fotografie dei luoghi dove stiamo passando la nostra quarantena. Gli angoli delle nostre case possono nascondere tantissima bellezza. Potete rendere anche voi questo profilo IG ancora più ricco e favoloso inviando i vostri scatti.

MUSICA

“No Diggity”, Blackstreet ft. Dr. Dre e Queen Pen. Pubblicato nel 1996, questo è uno dei singoli estratto da “Another Level”, secondo album in studio gruppo R&B americano. Solo due anni dopo, nel '98, questa canzone ha vinto il Grammy Award nella categoria "Best R&B Performance by a Duo or Group with Vocals". Tanta roba. Cercando qualcosa da raccontarvi su questo brano, ho scoperto che è stato molto difficile "piazzarlo", perché non piaceva e nessuno voleva cantarlo. Beh, direi che alla fine i Blackstreet hanno fatto un bel colpo.

Benedetta Minoliti, ecco chi sono: Milanese con il cuore siciliano, 27enne e giornalista freelance. Laureata in lettere moderne, ho concluso a gennaio la scuola di giornalismo e mi occupo di musica, con un occhio di

riguardo anche per l’arte, il cinema e la moda. Ogni giorno vi proporrò una serie di consigli per non annoiarvi durante la quarantena.