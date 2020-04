Annullate le esercitazioni militari nel poligono di Capo Frasca

Solo qualche giorno prima dell’annuncio di nuove esercitazioni, infatti, proprio A Foras si era resa protagonista di una denuncia di nuove esercitazioni. L’aeronautica militare aveva smentito questa possibilità per poi essere a sua volta smentita dall’annuncio dell’avvio dei divieti a Capo Frasca per permettere, appunto, le nuove esercitazioni.

Lo ha reso noto la Capitaneria di porto in una nota nella quale annuncia l’abrogazione dell’ordinanza che interdiceva la navigazione e la sosta con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, la pesca e la balneazione, proprio per consentire le esercitazioni

Fonte: Link Oristano

