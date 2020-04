Cinquantasei anni, barista in via Scano a Cagliari sin dal 1991, Ugo Serra ha tentato, oggi, il servizio a domicilio. Caffè, cappuccini e brioches portati direttamente a casa dei clienti. L’idea era buona, l’effetto finale un po’ meno: “Quattro richieste in sette ore e mezzo, roba da depressione. In banca ho esaurito il fido da cinquemila euro, me ne sono rimasti 150, ho moglie e due figli minorenni da mantenere”, afferma il barista, nato a Esterzili ma “trapiantato” nel capoluogo sardo da decenni: “Ho chiesto e ottenuto i 600 euro dal Governo, sono già spariti perchè stavo ristrutturando il locale e la banca non mi ha bloccato le rate. Il mio commercialista deve ancora dirmi come fare per chiedere i 25mila euro di finanziamento che, però, alla fine sono un maledetto indebitamento con lo Stato”. Stamattina il telefono del suo bar, quindi, ha squillato pochissime volte: “Ho guadagnato appena venti euro”.

“Il dramma vero è che, con i bar chiusi, troppa gente si sta abituando a fare la colazione a casa, anche dei miei clienti che sicuramente sono ricchi”, osserva Serra, “idem i pensionati, erano una fetta importante della nostra clientela”. L’unico sorriso in un mare di tristezza? “Il proprietario delle mura mi ha fatto lo sconto del trenta per cento, per questo mese, sull’affitto: anzichè 967 euro ne dovrò pagare solo 655. Spero davvero di poter riaprire presto”.

L'articolo Ugo, storico barista di Cagliari: “Quattro caffè venduti e 20 euro in cassa, sono disperato” proviene da Casteddu On line.