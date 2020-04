Il Coronavirus “sfuggito” dai laboratori di Wuhan? E’ polemica fra Usa e Cina

Continua a rimbalzare tra Washington e Pechino la teoria che il coronavirus sia nato in un laboratorio cinese a Wuhan e sia poi sfuggito al controllo, contagiando il resto del mondo. L’ipotesi è stata rilanciata di recente dai media americani e il presidente Donald Trump, interpellato dai giornalisti, pur rifiutandosi di confermarla, ha sottolineato che “si sente parlare di questa storia sempre di più”. Immediata è arrivata la replica di Pechino: il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, ha ricordato che da un indagine dell’Organizzazione mondiale della sanità ( Oms ) non sono emerse prove che il coronavirus sia stato creato in laboratorio.

