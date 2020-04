Due mascherine a famiglia a Oristano, per chi ne fa richiesta Cinque linee telefoniche per prenotare la consegna a domicilio

“Sulla base dei quantitativi a disposizione del Comune stiamo cercando di soddisfare le esigenze della popolazione”, aggiungono il sindaco Lutzu e il vice sindaco Sanna, “Tra quelle già a disposizione e quelle in arrivo contiamo di soddisfare provvisoriamente il fabbisogno della popolazione. Invitiamo comunque a usare le mascherine con parsimonia. Ci rendiamo conto che due mascherine a famiglia non sono tante, ma al momento è quanto si può fare”.

Al via a Oristano città la distribuzione delle mascherine. Ne saranno consegnate 2 a domicilio ai nuclei familiari che ne faranno richiesta. Il Comune di Oristano, in collaborazione con la Fondazione Oristano e l’Associazione di volontariato di Protezione Prociv Arci, ha messo a disposizione 5 linee telefoniche dove sarà possibile prenotare le mascherine chirurgiche e fissare la consegna a domicilio.

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.