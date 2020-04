Cagliari, la scelta coraggiosa di Manuela e il volto segnato: “Infermiera nei reparti Covid del Santissima Trinità”

Il volto è molto segnato, la foto (pubblicata su Facebook da Alice Marracini, moglie del direttore del presidio Sergio Marracini) è stata scattata alla fine di un turno di otto ore durante il quale ha dovuto tenere sempre la mascherina. Manuela Tolu, 44enne di Sinnai, è infermiera da poco più di un anno al Santissima Trinità di Cagliari, proprio l’ospedale trasformato in Covid Hospital. E lei, che poteva starsene tranquillamente tra le corsie di Urologia, ha fatto una scelta: “Da qualche settimana sono stata assegnata al reparto di Rianimazione dopo aver esplicitamente detto che ero disponibile a lavorare nei reparti Covid. Ho fatto un periodo di addestramento all’ospedale Marino, e ora aiuto i miei colleghi”. Da un po’ di tempo la situazione si è normalizzata, dopo un primo periodo di emergenza e di doppi turni: “Ci diamo il cambio, facciamo o sette ore la mattina, o otto la sera o dieci la notte”. Non ci sta a essere definita “eroe” o “angelo”, la Tolu: “Sono semplicemente una persona che fa il suo lavoro e che cerca di farlo, ogni giorno, al meglio. Non mi sono mai piaciute le manie di protagonismo”. Impossibile, però, non contattarla dopo aver visto quella foto, che ha fatto il giro delle bacheche, molto significativa.

“Tutti, ovviamente, indossiamo la mascherina. Quella di un tipo, che ho indossato una sola volta, mi aveva provocato una rinite allergica, poi è tutto passato”. Quando non è in corsia, la Tolu rimane a casa, insieme al marito e ai loro figli. Come tutte le persone, anche a lei capita di dover andare a fare la spesa: “Le persone si stanno sforzando di seguire le regole per evitare casi di contagio da Coronavirus, ma forse sarebbe stato meglio istruirle prima per quanto riguarda i dispositivi da indossare: c’è chi ancora, nei market, indossa la mascherina Ffp3, utile per proteggere se stessi ma non gli altri. Idem per i guanti, sono monouso quindi non si può uscire di casa, fare la spesa in un negozio e poi andare in altri negozi indossando sempre lo stesso paio”.

