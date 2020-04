Emergenza coronavirus, anche gli asili privati hanno bisogno di aiuto

Il consigliere Li Gioi (M5S): “La Regione riconosca un contributo straordinario” Serve un aiuto concreto anche agli asili nido, scuole e servizi per l’infanzia privati presenti nel territorio sardo. Lo ricorda in una mozione il consigliere regionale del M5S, Roberto Li Gioi, in merito all’emergenza coronavirus. “Gli asili nido, le scuole e i servizi per l’infanzia privati rappresentano una risorsa fondamentale nella nostra società”, scrive Li Gioi. “Data la cronica mancanza di posti nelle strutture pubbliche, garantiscono sostegno ai genitori dei bambini in età prescolare”. Viste le misure di contenimento dettate dal Governo per arginare la diffusione del coronavirus e la chiusura delle scuole, secondo il consigliere regionale Li Gioi è indispensabile pensare anche alle strutture private dedicate ai più piccoli, penalizzate maggiormente rispetto alle altre, in quanto non trattandosi di scuole paritarie – e dunque non ricevendo alcun contributo pubblico per portare avanti la propria attività – si finanziano esclusivamente con le rette pagate dai genitori.

"Per questo", prosegue Roberto Li Gioi nella mozione di cui è primo firmatario, "è necessario che la Regione Sardegna conceda al più presto possibile un contributo straordinario per il pagamento dei costi fissi che i titolari di queste attività devono comunque continuare a sostenere". È il solo modo per scongiurare la chiusura di asili nido, scuole e servizi educativi per l'infanzia privati. "Il protrarsi dell'emergenza sta aggravando le condizioni economiche dei lavoratori degli asili privati, che rischiano di non poter riaprire una volta terminato il lockdown", osserva sempre Roberto Li Gioi. "Mi sto riferendo a uomini e donne che hanno perso il lavoro da un giorno all'altro, che continuano a fare i conti con le spese legate all'attività e che domani potrebbero trovarsi nelle condizioni di non poter accogliere nuovamente i bambini". Una questione quindi che coinvolge non solo i dipendenti e titolari di queste strutture private, ma anche le stesse famiglie e i loro bambini che, già colpiti emotivamente ed economicamente per l'isolamento sociale, vanno incontro al rischio di ritrovarsi a fine emergenza sanitaria senza una struttura dove poter lasciare i propri figli e quindi costretti a pagare per un servizio di baby sitter. "Per questo è necessario agire adesso, perché nessuno deve essere lasciato indietro", conclude il consigliere regionale Roberto Li Gioi.

Fonte: Link Oristano