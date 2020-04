Settimo San Pietro, funerale “ristretto” per l’83enne uccisa dal Coronavirus

Un funerale decisamente ristretto, e non poteva essere altrimenti viste le limitazioni legate al Covid-19, quello avvenuto qualche ora fa a Settimo San Pietro. Tutto il Comune del Cagliaritano piange Rossana, l’83enne morta ieri al Santissima Trinità: era positiva al Coronavirus. La salma è stata benedetta dal parroco del paese, don Giuseppe, prima di essere tumulata nel cimitero cittadino. Pochissimi i parenti ammessi alla celebrazione delle esequie, presente anche il sindaco Gian Luigi Puddu: “Visto che anche nel nostro paese è ancora molto sentita l’usanza di accompagnare i defunti in cimitero, ho sentito il dovere di partecipare al funerale e rinnovare simbolicamente le condoglianze ai familiari a nome di tutta la nostra comunità”.

