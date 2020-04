Nuovo caso di Coronavirus a Decimomannu: “Non andate alla ricerca disperata del nome”

Un altro caso di Coronavirus, a distanza di circa due settimane dall’ultimo, registrato a Decimomannu. A darne notizia è la sindaca Anna Paola Marongiu: “Come comunicato dall’Ats abbiamo un altro caso di positività da Covid-19 che attualmente si trova in ospedale. Sono state attivate da parte degli enti competenti, e da parte mia, tutte le procedure e precauzioni del caso, garantisco che tutto è sotto CONTROLLO. Sono qui a chiedervi ancora il rispetto delle regole e quella collaborazione che finora avete mostrato. evitiamo le uscite superflue e senza andare alla ricerca disperata di un nome identificativo di chi in questo momento sta soffrendo”.

