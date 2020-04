800 euro alle famiglie: a Nurachi si parte con le domande

Autocertificazione da spedire via e-mail o da depositare in municipio



A un giorno dal trasferimento ai Comuni dei primi fondi da destinare alle famiglie della Sardegna, quale urgente intervento per affrontare l’emergenza economica e sociale causata del coronavirus, l’amministrazione di Nurachi ha pubblicato l’avviso per la presentazione delle domande. Lo ha reso noto il sindaco, Renzo Ponti. La domanda, sotto forma di autocertificazione, dovrà essere presentata utilizzando il modello disponibile sul sito del Comune assieme al documento di identità del richiedente, e potrà essere trasmessa tramite pec o e-mail ordinaria (agli indirizzi Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) oppure depositata in busta chiusa nella cassetta messa a disposizione all’esterno del municipio, dalle 8.30 alle 13.30. La domanda dovrà contenere nell’oggetto “Misure straordinarie e urgenti pandemia Sars-co V2”.

Possono presentare la richiesta per ottenere gli 800 euro i nuclei familiari residenti e domiciliati nel Comune di Nurachi alla data del 23 febbraio, i cui componenti siano almeno in una delle seguenti condizioni: lavoratori dipendenti o autonomi che abbiano subito una sospensione o una riduzione di attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e i cui datori di lavoro non abbiano acceduto alle forme di integrazione salariale o vi siano transitati a seguito del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18; lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata di categorie economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; titolari di partite IVA, ovvero soci di società iscritti alla gestione dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO) di categorie economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; collaboratori di imprese familiari di categorie economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; persone prive di reddito di lavoro o di impresa alla data del 23 febbraio 2020. Ancora, possono presentare la domanda persone che hanno avuto un reddito inferiore a 800 euro mensili netti nel periodo dal 23 febbraio al 23 aprile 2020. Le indennità saranno erogate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Giovedì, 16 aprile 2020 L'articolo 800 euro alle famiglie: a Nurachi si parte con le domande sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano