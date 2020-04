La Lega contro il Ministero: “Impossibile ora accogliere migranti”

Anche i prefetti sardi erano stati invitati a individuare strutture per la sorveglianza sanitaria dopo gli sbarchi

Il gruppo Lega Salvini Sardegna denuncia la scelta del Ministero dell’Interno di accogliere i migranti e di indirizzarli nel sud Italia, e quindi anche in Sardegna. Dopo i recenti sbarchi autonomi, il Ministero dell’Interno (nota del 14 aprile) ha chiesto ai prefetti in Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia di individuare con immediatezza le strutture necessarie per l’attuazione delle misure di sorveglianza sanitaria.

“In un periodo come quello che stiamo vivendo”, scrive il gruppo Lega Salvini Sardegna in un comunicato, “in cui ai cittadini delle nostre Regioni viene negata la possibilità persino di rientrare nella propria residenza, vengono invece predisposte delle linee di intervento e accoglienza per i migranti sbarcati sulle nostre coste”.

“Alle Regioni citate è lasciato l’onere di gestire il problema sia dal punto di vista umanitario che sanitario, occupando in questo parte degli operatori di Protezione Civile e Croce Rossa impegnati a contenere i contagi all’interno dei territori regionali”.

“Il Governo dovrebbe impegnarsi per evitare gli sbarchi nelle nostre coste”, conclude il gruppo Lega Salvini Sardegna, “a tutela della salute di tutti, invece si organizza per fare il contrario, in palese contrasto con tutte le regole stabilite che tendono a limitare al minimo gli spostamenti. Ci ritroviamo di fronte all’ennesimo atto contraddittorio, fortemente lesivo degli interesse dei cittadini, a cui ci opporremo con tutte le nostre forze”.

Giovedì, 16 aprile 2020

