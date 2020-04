Poste: cambiano le modalità di recapito di pacchi e raccomandate

Per alcune particolari tipologia di oggetti da recapitare – quali patenti di guida, carte di identità, passaporti e contrassegni, che prevedono un pagamento oppure un riconoscimento “forte” da parte dell’operatore – la consegna sarà effettuata non a domicilio ma presso l’ufficio postale indicato nell’avviso che il portalettere lascerà all’interno della cassetta postale del destinatario.

In particolare, la firma del destinatario per ricevuta non è più prevista: tutti gli adempimenti saranno effettuati dal portalettere, che – una volta accertata l’effettiva presenza a domicilio del destinatario – anziché effettuare la consegna “a mano” introdurrà il documento nella cassetta postale, senza avere pertanto un contatto ravvicinato con la persona che riceve.

Poste Italiane ha comunicato nuove condizioni per il servizio di recapito, al fine di assicurare una maggiore tutela sia alla clientela sia al personale addetto alla consegna. Le misure sono una conseguenza del decreto “Cura Italia” e saranno in vigore fino al 30 giugno.

Fonte: Link Oristano

