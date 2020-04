Sant’Antioco e Carbonia in lacrime, muore a 51 anni l’imprenditore Gabriele Basciu

Grande commozione a Sant’Antioco e a Carbonia per la morte di Gabriele Basciu, presidente della cooperativa di pescatori Alta Marea. Cinquantuno anni appena compiuti, è stato stroncato da un infarto. Residente a Sant’Antioco, frequentava tantissimo anche Carbonia, dove in molti lo ricordano mentre, a bordo del suo furgone, trasportava e consegnava il pesce pescato poche ore prima nelle limpide acque del mare sardo: “Non riesco ancora a crederci, sono choccato. La morte di Gabriele è per noi una grossa perdita”, afferma Mauro Pintus, responsabile della pescaturismo della cooperativa antiochense. Lacrime anche per Damiano Basciu, leader dei Briganti di Carbonia: “Io e tutti i suoi colleghi pescatori lo ricordiamo con affetto, era una persona sempre sorridente ma, soprattutto, leale. Girava spesso in città col suo furgoncino, sprizzava sempre felicità. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla moglie e ai due figli”.

