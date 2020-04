Sindaco e amministratori porta a porta per distribuire le mascherine

Palmas Arborea: “Così evitiamo le file per il ritiro e rassicuriamo i cittadini”

È iniziata ieri a Palmas Arborea la distribuzione di una parte delle mascherine assegnate ai Comuni dalla Protezione Civile regionale. Le mascherine – di tipo chirurgico – sono state distribuite porta a porta dal sindaco del paese, Andrea Pisu Massa, insieme ai due assessori, Giuliano Corrias e Giovanni Murreddu, e ai tre consiglieri Rossana Porcu, Gianluca Piras e Moris Lai: tutti regolarmente autorizzati, perchè inseriti come volontari nel Centro Operativo Comunale. “Per non gravare sulle attività del Comune, messe già a dura prova da questa insolita situazione lavorativa”, spiega il sindaco, “e anche per evitare file di persone per il ritiro e rassicurare la cittadinanza, abbiamo deciso di occuparci noi in prima persona della consegna delle mascherine. Seppure a distanza

, vedere volti noti rassicura le persone e il porta a porta è stato un’ulteriore occasione per ricordare a tutti di stare a casa”. I dispositivi individuali di protezione non sono stati consegnati – ovviamente – a chi non si trovava in casa: chi non le avesse ricevute o avesse necessità di ulteriori mascherine può contattare il responsabile delle consegne (l’assessore Corrias) al 351.1346624. Le mascherine rimaste saranno distribuite in un secondo giro di consegne. L’Amministrazione comunale inoltre sta cercando di acquistare sul mercato una nuova fornitura di dispositivi di protezione individuale da distribuire ai cittadini. Giovedì, 16 aprile 2020 L'articolo Sindaco e amministratori porta a porta per distribuire le mascherine sembra essere il primo su LinkOristano.it.

