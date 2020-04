Cagliari, tenta di rapinare una farmacia ma viene messo in fuga a colpi di sedia (VIDEO)

Di sicuro non è mancato il coraggio ai due farmacisti della farmacia di viale Bonaria a Cagliari che ieri sera, poco prima della chiusura, si sono trovati a dover affrontare un rapinatore, armato di coltello a serramanico. L’uomo, come si può vedere nel filmato, è entrato nel locale e si è subito diretto verso la cassa, sperando di fuggire con l’incasso della giornata. Ma i farmacisti, in particolare uno, hanno reagito. Dopo aver alzato da terra una sedia con le ruote, l’ha utilizzata come “scudo” per proteggersi dal malvivente, costringendolo alla fuga. È anche grazie alle riprese della telecamera interna che i poliziotti, arrivati dopo pochi minuti, sono riusciti a rintracciarlo nascosto in un parcheggio di via XX Settembre.



