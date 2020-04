Serramanna, i casi di Coronavirus aumentano: “I cittadini in quarantena sono tre”

Il comune di Serramanna informa che “a seguito di una più approfondita indagine svolta con l’Azienda Tutela Salute (ATS) Sardegna, è stato appurato che i nuovi casi di contagio da Coronavirus sono due, anziché uno come indicato nel precedente comunicato” .I casi totali tra i cittadini serramannesi sono dunque tre.“Le condizioni di salute dei nostri concittadini non destano al momento particolare preoccupazione, per cui non è stato ritenuto necessario il ricovero ospedaliero, ma è stata disposta l’osservazione del periodo di quarantena presso il proprio domicilio”.



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.











Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.