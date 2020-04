Migranti dalla penisola in Sardegna, Solinas al Governo: “Non siamo un luogo di deportazione”

“La Sardegna non diventi un luogo deportazione dei migranti arrivati in Italia”. La dichiarazione è del presidente della Regione Christian Solinas che commenta così l’attacco della Lega Sardegna e di Fdi al Governo Conte. Il Carroccio sardo si è scagliato contro l’esecutivo che avrebbe deciso di trasferire nell’Isola i migranti sbarcati questi giorni. Il Governatore non ha confermato ma ha “avvertito” il Governo.“Mi auguro che non si stia pensando dopo che la Sardegna con grande sacrificio è riuscita a limitare la diffusione non si trasformi in luogo di deportazione”, dichiara Solinas, “ci deportarono i cristiani ai tempi dell’antica Roma, la cayenna dei mafiosi al carcere duro, ora ci manca solo che ci mandino i poveri migranti che arrivano sul resto del territorio nazionale. Stiamo utilizzando il massimo delle risorse non possiamo distoglierle per ulteriori emergenze”.



