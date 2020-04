Coronavirus: tre nuovi casi di contagio in provincia di Oristano

Secondo i dati dell’Unità di crisi il totale sale a 38. Nell’isola ad oggi 1.161 casi

Sono 23 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati oggi in Sardegna dall’Unità di crisi: tre in più rispetto a ieri in provincia di Oristano (38 in totale), 14 in più in provincia di Sassari (763) e 6 in più rispetto a ieri nell’Area metropolitana di Cagliari (207).

Nessun contagio è stato registrato in provincia di Nuoro (totale invariato a 67) e nella provincia del Sud Sardegna (dato invariato a 86). Il totale dei contagi da coronavirus in Sardegna arriva a 1161.

Complessivamente nell’Isola sono stati eseguiti 12.395 test. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 133, di cui 26 in terapia intensiva, mentre 737 sono le persone in isolamento domiciliare.

Il dato progressivo dei casi positivi, specifica l’Unità di crisi, comprende 169 pazienti guariti, più altri 39 guariti clinicamente. Salgono a 83 i decessi.

Mercoledì, 15 aprile 2020

L'articolo Coronavirus: tre nuovi casi di contagio in provincia di Oristano sembra essere il primo su LinkOristano.it.