“Il Governo vuole portare in Sardegna i migranti, esponendo i sardi al contagio”

“Il Ministero dell’Interno vuole far ricadere sulla Sardegna l’accoglienza dei migranti che hanno ripreso a sbarcare durante l’epidemia. Se lo levi dalla testa. In questo modo espone i sardi al contagio”. È durissimo il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Francesco Mura, che critica l’operato dell’esecutivo nazionale.

“I Prefetti della Sardegna dicano no alla disponibilità di strutture per l’accoglienza dei migranti in questa situazione di emergenza sanitaria per la diffusione del Covid-19”, continua Mura. “Strutture per far trascorrere la quarantena ai migranti che arrivano in Italia. È quanto prevede un’ordinanza firmata dal presidente della Protezione civile, su disposizione del Ministero dell’Interno, per assicurare il rispetto delle misure di isolamento fiduciario e di quarantena adottate per contrastare la diffusione epidemiologica da Covid-19 nei riguardi dei migranti giunti sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi”.

“Secondo quanto disposto dal capo dipartimento delle Libertà civili e dell’immigrazione del Ministero dell’Interno”, illustra ancora il consigliere di FdI, “dovranno essere i Prefetti a provvedere all’esigenza alloggiativa dei migranti, individuando aree o strutture da adibire ad alloggi”.

“Nessuna struttura in Sardegna deve essere individuata per l’accoglienza dei migranti, in questa situazione di grande emergenza sanitaria”. È la presa di posizione dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Francesco Mura, Fausto Piga e Nico Mundula che chiedono l’intervento del presidente della Regione Christian Solinas: “I Prefetti dicano no all’individuazione di strutture per l’esecuzione delle misure di sorveglianza”.

“L’ordinanza invita i Prefetti della Sardegna – alla pari di quelli di Sicilia, Calabria e Puglia – a procedere con immediatezza alla individuazione delle strutture necessarie per l’attuazione delle predette misure di sorveglianza. Una richiesta”, continua Mura, “che non riteniamo debba essere accolta”.

È chiara, secondo l’esponente FdI, la strategia del Presidente del Consiglio: “Conte ha gettato la maschera”, dice il capogruppo, “ha alzato un polverone contro le opposizioni per nascondere i suoi veri propositi, vuole portare i migranti in Sardegna. Ma non gli verrà consentito”.

La questione, di strettissima attualità, è all’attenzione anche del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia che si oppone senza tentennamenti “alla scellerata decisione del Governo”.

Mercoledì, 15 aprile 2020

