Di Maio su Mesm giochiamo da squadra

E cita De Gasperi: 'Solo uniti saremo forti e liberi'

(ANSA) - ROMA, 15 APR - "Abbiamo sempre giocato da squadra, ora ci troviamo in uno dei momenti più delicati della nostra storia, ed è bene che si torni a giocare da squadra". Così, in una nota, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in merito al dibattito di queste ore sul Mes. "Solo se saremo uniti saremo forti. Solo se saremo forti saremo liberi", conclude Di Maio, citando Alcide De Gasperi.

Fonte: La Nuova Sardegna

