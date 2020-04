Ossi, l’atroce scherzo nell’emergenza Coronavirus: “Il sindaco vi regala soldi e buoni pasto”

Promesse di aiuti, non solo economici, contenute in due messaggi che hanno girato tantissimo, nelle ultime ore, su WhatsApp. La firma? Quella del sindaco di Ossi, Giovanni Serra. Gigantesco particolare: è tutto falso, testo incluso. Negli smartphone dei cittadini del paesino del Sassarese falcidiato dal Coronavirus sono comparsi, all’improvviso, due messaggi con tanto di carta intestata comunale: “Vista l’emergenza del Covid-19, per tutti i cittadini di Ossi che hanno diritto al reddito di cittadinanza il Comune mette a disposizione coperte, materassi, annullamento della luce e dell’acqua, tassa mondezza sino al 2021”, più “aumento di 175,47 euro al mese”, “spesa gratis di 47 euro al giorno: tutto aprile e maggio, 5 buoni pasto solo da spendere nella pizzeria del proprio paese per 3 volte alla settimana fino alla fine di questa epidemia”. Doni a go go, ma ripetiamo, è tutto falso. E il sindaco Serra è furiosissimo.

“Si tratta di idioti schifosi e smargiassi che scherzano in questi giorni di morte. Li denuncerò ai carabinieri”, afferma il primo cittadino, contattato da CastedduOnline. “Hanno contraffatto la mia firma, questo non è il periodo giusto per fare scherzi”. Sulla pagina pubblica Fb del Comune, Giovanni Serra ci va giù anche più pesante: “Non so se le due note inviate su WhatsApp e che circolano ‘allegramente’ siano elaborazione di una o più menti che vogliono fare una sottospecie di satira da schizzati. In questo particolare momento non mi sembrano ne’ spiritose ne’ particolarmente interessanti per i tanti cittadini che stanno vivendo una situazione particolarmente drammatica, sotto il profilo sanitario ed economico. In altri momenti le informazioni date in maniera buffonesca con i due post pubblicati (di seguito) le avrei ignorati o spernacchiate. Nell’attuale momento, invece, farò una denuncia circostanziata sperando che si risalga all’autore o autori. Chiedo scusa alla popolazione per gli anonimi di queste grevi ed insulse note di nessuna valenza reale”.

L'articolo Ossi, l’atroce scherzo nell’emergenza Coronavirus: “Il sindaco vi regala soldi e buoni pasto” proviene da Casteddu On line.