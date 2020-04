Sollievo a Selargius, allarme rientrato alla casa di riposo: tutti i tamponi negativi alla Rsa di Su Planu

Sono tutti negativi i tamponi della Rsa di Su Planu a Selargius. La buona notizia è di qualche minuto fa. Ieri due ospiti, un infermiere e un operatore sanitario risultavano positivi al test sierologico e sono scattate subito tutte le contromisure.Ma il tampone di oggi ha certificato la negatività per tutti e 4. “Ma noi non ci rilassiamo”, assicurano dalla Fondazione Randazzo, “manterremo tutte le misure adottate e le rafforzeremo attivando tutti i protocolli dati dal ministero e dall’Ats per proteggere gli operatori e ospiti e dal virus. Non abbasseremo la guardia”.

“La proprietà della Rsa di Su Planu mi ha appena informato che sono arrivati gli esiti dei tamponi effettuati a tutti gli ospiti e al personale sanitario, che escludono casi di positività all’interno della residenza sanitaria assistita”, ha dichiarato il sindaco di Selargius Gigi Concu, “ricordo ancora una volta che non ha senso andare a caccia del presunto malato, che come da iter viene preso in carico dalle strutture competenti e monitorato costantemente, ciò che dobbiamo fare noi è attenerci scrupolosamente alle indicazioni fornite: uscire solo in caso di necessità, per questioni di lavoro e salute, evitare assembramenti e rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro”.