Mes, è scontro durissimo tra il Pd e Conte. Franceschini: “Non puoi dire un no pregiudiziale a quei miliardi”

Altro che accuse a Salvini e Meloni, è dentro il governo che si gioca la battaglia del Mes. Il ministro della Cultura, solitamente flemmatico, attacca durante il premier Conte: “Non puoi dire un no pregiudiziale sui 36 miliardi del Mes”, la frase riportata dl Corriere della Sera detta durante una durissima riunione. Fermo sulle sue posizioni invece il M5S, che dice no al Mes. Ma a pochi giorni dal nuovo vertice in Europa, la situazione al governo è di nervi tesissimi. Il premier di fatto non ha la stessa idea di uno dei due principali paryiti di maggioranza, quel Pd col quale il M5S aveva giurato che non si sarebbe mai alleato. Prima del dietrofront di Grillo.

