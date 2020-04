Quasi tre milioni stanziati dalla Regione per aiutare le famiglie cagliaritane in difficoltà: ecco la delibera. La Giunta Solinas ha pubblicato il documento per gli aiuti alle famiglie colpite dall’emergenza Coronavirus: la palla passa ai Comuni. La consigliera regionale dei Progressisti Maria Laura Orrù comunica inoltre che per i cittadini di Elmas sono in arrivo 81mila euro: “Finalmente è uscita la DELIBERA n.19/12 del 10.04.2020 che stabilisce i criteri e le modalità operative di erogazione della relativa indennità a favore delle famiglie per fronteggiare l’emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS- CoV-2.

Adesso spetta a chi amministra i vari comuni adoperarsi affinché le risorse siano equamente distribuite a tutti i cittadini che rientrano nei parametri e senza lasciare nessuno indietro. I criteri di attribuzione ai vari comuni sono stati stabiliti cosi: 30% delle risorse in parti uguali tra comuni, il 35% in base alla popolazione e il 35% in base alla presenza di disoccupati sul territorio comunale.Secondo l’allegato A a favore del comune di Cagliari sono stati stanziati euro 2.870.016,49, mentre al comune di Elmas arriveranno per i miei compaesani euro 81.664,31″, spiega Maria Laura Orrù.

