Coronavirus, il dono della Sarlux: buoni benzina regalati al Comune di Pula

“Continuano i gesti di solidarietà, abbiamo ricevuto dalla Sarlux Srl (Saras) un numero importante di buoni benzina che andranno a rimpinguare gli enormi dispendi che le Forze dell’Ordine stanno avendo per il controllo del territorio”. L’annuncio su Facebook della sindaca di Pula Carla Medau.La stessa azienda ha donato altre mille mascherine “che si vanno a sommare alle 400 mascherine chirurgiche donate da un nostro concittadino che desidera restare anonimo, che ce le ha consegnate tramite la consigliera Lucarelli”, aggiunge la prima cittadina pulese, “grazie di cuore perché con queste donazioni riusciamo a soddisfare le esigenze che ormai, con le nostre risorse di bilancio, non siamo più in grado di fronteggiare”.



