Cagliari: tenta di rapinare una farmacia in viale Bonaria, poi minaccia di tagliarsi con un coltello

L’uomo, alla vista degli Agenti, prima ha cercato di scappare verso via XX Settembre, poi, vistosi braccato, ha minacciato di ferirsi con il coltello che ancora teneva in mano. I poliziotti sono però riusciti a bloccarlo e a disarmarlo.

Ieri sera, durante l’orario di chiusura, un uomo è entrato all’interno di una farmacia in Viale Bonaria e, armato di coltello a serramanico, ha intimato al proprietario di consegnargli l’incasso. Il rapinatore non ha però tenuto conto dell’immediata reazione del titolare che, impugnando uno sgabello, è riuscito a metterlo in fuga e ha subito chiamato il 113.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.