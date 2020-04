“Screening di massa per rendere la Sardegna virus free zone” Il movimento Caminera Noa propone di usare per i test a tappeto anche i fondi destinati al Mater Olbia

Screening di massa, tutti i sardi devono fare il test alla ricerca del coronavirus. Lo propone il movimento popolare sardo Caminera Noa come soluzione per rendere la Sardegna “virus free zone”. La proposta è stata affidata a a tre video girati da altrettante attiviste.

“La Sardegna non è minimamente in grado di affrontare nessun tipo di emergenza di tipo sanitario, neanche di portata inferiore a quella che stiamo attraversando”, inizia Emanuela Cauli, sposando la visione di Caminera Noa contro il forte ridimensionamento del servizio sanitario regionale, con l’indebolimento delle “grandi strutture ospedaliere” e la chiusura “di ben undici piccole, che in questo frangente sarebbero state salvavita per la popolazione”.

“La moda è quella di paragonare la pandemia alla guerra, ma in guerra ci si va attrezzati”, continua l’attivista di Caminera Noa. “Recentemente abbiamo però assistito all’exploit: con la mancanza di posti letto in terapia intensiva, con la grave carenza di rianimatori ed anestesisti, nell’impossibilità di intervenire nelle urgenze, nemmeno col tanto decantato e sopravvalutato (nonché costosissimo!) servizio di elisoccorso”.

“La situazione oggi è indescrivibile, surreale”, prosegue l’attivista Celeste Brandis. “Gli ospedali e tutte le strutture sanitarie e di cura sono diventati i luoghi a più alto rischio di contagio; qualsiasi visita (controlli, esami, follow-up) e molti interventi chirurgici (persino oncologici) sono stati rimandati, lasciando i pazienti a sé stessi”.

È in questo scenario che emerge la proposta, secondo il movimento, capace di dare una speranza ai sardi: “Un piano di screening a tappeto, con tutti i mezzi a disposizione: tamponi, test o qualsiasi altro strumento ritenuto efficace allo stato attuale da studi scientifici, partendo ovviamente dalle categorie in prima linea nel fronteggiare l’emergenza e dalle categorie a rischio, che spesso coincidono”.

“Il piano di screening”, precisa Brandis, “potrebbe permetterci la riapertura graduale e monitorata; contemporaneamente tutelerebbe sia i soggetti non infetti, che potrebbero riprendere le loro attività quotidiane, sia i soggetti a rischio che gli eventuali asintomatici”.

Il movimento propone anche la soluzione per il finanziamento degli screening, che affida alla portavoce del movimento Luana Farina: “Oltre che coi finanziamenti già previsti allo scopo dal Ministero della salute, oltre a poter usufruire di parte dei fondi già destinati dal bilancio regionale alla sanità pubblica e privata, la Regione Sardegna potrà dotarsi di tutto l’occorrente (macchinari, personale medico dedicato, kit diagnostici appropriati) usando i fondi destinati al Mater Olbia e alle altre cliniche private foraggiate con fondi pubblici, bloccando e fiscalizzando i fondi già stanziati per il biennio 20-21 e approvati all’unanimità nel luglio 2019 (legge “Prima variazione di bilancio per l’avvio delle attività del Mater Olbia”), che ammontano a circa 130 milioni di euro”.

Mercoledì, 15 aprile 2020

L'articolo “Screening di massa per rendere la Sardegna virus free zone” sembra essere il primo su LinkOristano.it.