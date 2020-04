Sos a Gonnesa: “Un altro gatto morto dopo aver mangiato polpette avvelenate”

Un altro gatto morto, a Gonnesa, per avvelenamento da cibo. A denunciare il fatto è Gloria Marongiu, presidentessa dell’associazione Zampe nel Sulcis: “Il micio, di proprietà di un uomo, ha dato segni di malessere ed è stato portato alla clinica Santa Chiara di Iglesias. Purtroppo è morto, i medici hanno constatato che è stato avvelenato. Deve aver mangiato delle polpette avvelenate, lasciate nella zona della scuola materna del paese”, spiega la Marongiu. Già nei mesi scorsi si aono registrati, sempre a Gonnesa, casi di gatti morti per avvelenamento. L’ultima volta a febbraio, quando erano morti quattro gatti randagi. La Marongiu nota che “il gatto morto qualche giorno fa non è il primo ma, ovviamente, speriamo sia l’ultimo”.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.