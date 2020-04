Coronavirus, il grande cuore di Paolo Palumbo: donate mille mascherine ai medici sardi

L’aveva annunciato su Facebook qualche giorno fa e ha mantenuto la promessa. Paolo Palumbo, giovane chef sardo malato di Sla, ha regalato mille mascherine alla Assl di Oristano: “Il mio regalo per Pasqua? Le mascherine da donare. Le ho acquistate per donarle all’ospedale della città in cui vivo e alle forze dell’ordine, per proteggerli più che possiamo dal Covid-19”. A consegnarle oggi al direttore dei presidi ospedalieri Nicola Orrù è stato il fratello Rosario. E la Assl, ovviamente, ringrazia “Paolo e i suoi familiari per questo gesto di generosità, che si unisce a quello dei tanti enti, associazioni e privati cittadini che in questi giorni stanno sostenendo le strutture sanitarie con numerose donazioni”.

