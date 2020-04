"Ci avete scassato la m..." Frasi offensive contro il commissariato nel quartiere Is Mirrionis a Cagliari

Frasi offensive contro la Polizia di Stato sono state lasciate sulle pareti del Commissariato di Sant'Avendrace, attualmente chiuso, nel quartiere Is Mirrionis, a Cagliari.

La scritta è stata fatta ieri sera con della vernice spray nera, ricoprendo anche la targa della polizia.

Una frase ingiuriosa, probabilmente legata all'attività di controllo in cui è impegnata la Questura per frenare la diffusione del coronavirus.

Messo a segno il raid, l'autore è fuggito.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante che hanno avviato le prime indagini.

Il caso è poi passato in mano agli uomini della Digos che stanno analizzando i filmati delle telecamere della zona per individuare l'autore.

Rilievi a caccia di impronte ed elementi utili alle indagini sono stati eseguiti anche dagli specialisti della Scientifica.

Le scritte offensive sono state già cancellate.

Fonte: Ansa

