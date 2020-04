Dramma nella casa di riposo di Bitti, guarisce dal Coronavirus poi muore dopo una settimana

Risultata positiva al primo tampone, aveva trascorso il “classico” periodo di quarantena e, poi, era risultata negativa: “A due tamponi, uno effettuato 10 giorni fa e l’altro una settimana fa”. Salvatorina Sella, 92enne di Bitti ospite della casa di riposo di Su Meraculu, però, aveva “delle patologie pregresse. Oggi, purtroppo, è morta a causa di un malore improvviso”. La notizia del decesso ha rapidamente fatto il giro del paesino del Sassarese ma, per l’appunto non si tratta di Coronavirus. Dentro la struttura che ha visto, nelle scorse settimane, il decesso di due ospiti, ” Attualmente ci sono 8 casi di positività al Coronavirus, tutti gli ospiti ultranovantenni sono seguiti costantemente dai medici di base, dagli infermieri e dagli Oss”, informa il sindaco Ciccolini.

