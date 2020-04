Janko, il runner con la mascherina sgridato in viale Bonaria a Cagliari, a 50 metri da casa: “Non può correre, vada subito via”. Janko Madronic abita in viale Bonaria e racconta così la sua disavventura di oggi: “Mi sono dotato di mascherina per seguire la nuova ordinanza regionale e stavo correndo a due passi da casa, la Polizia mi ha rimproverato in malo modo: “Che cavolo ci fai qui? Torna subito a casa! Si può fare l’attività motoria, ma non il running”.

Janko racconta incredulo la curiosa vicenda a Casteddu Online, quasi un paradosso: “Ho abbassato la testa e sono tornato a casa, ma questa è un’oppressione verso i cittadini. La ritengo una grande mancanza di rispetto, perché non stavo facendo niente di male. Non capisco che differenza possa esserci tra lo jogging, che secondo le forze dell’ordine è vietato, era semplice attività motoria. Forse intendono una semplice passeggiata, o forse gli animi sono troppo tesi. Ma mi è sembrata davvero un’ingiustizia, volevo solo correre un po’ per tenermi in forma…Forse un fumatore non può capire quanto sia importante l’attività fisica, anche in tempi di Coronavirus”. L’ordinanza emanata ieri da Solinas afferma che si può fare attività motoria entro i 200 metri da casa, ma ancora l’interpretazione sembra soggettiva.

L'articolo Janko, il runner con la mascherina sgridato in viale Bonaria, a 50 metri da casa: “Non può correre, vada subito via” proviene da Casteddu On line.