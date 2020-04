Paola Casula, sindaca di Guasila, eletta nuovo presidente dell’Unione dei Comuni della Trexenta. Una donna sindaca, molto stimata nel territorio prende il posto di Umberto Oppus che annuncia: “Come avevo annunciato due settimane fa, dopo settimane di stallo abbiamo risolto la situazione di stallo nell’Unione dei Comuni della Trexenta. Dopo aver proceduto la scorsa settimana a far pagare lo stipendio al personale dipendente e a riattivare le procedure di legge oggi ho presieduto, in qualità di Commissario ad acta (nominato dalla Giunta Regionale), l’Assemblea dell’Unione che ha visto l’elezione del Sindaco di Guasila Paola Casula”.

