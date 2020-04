Il Pd e Prodi a favore del Mes, la grana per Conte: “Perché non utilizzare quei 36 miliardi?”. A pochi giorni dalla bufera sollevata da Conte contro Meloni e Salvini e dal “giuramento” che l’Italia non utilizzerà il Mes, diversi esponenti importanti del Pd ora invece vorrebbero utilizzare proprio il Mes per salvare la sanità italiana. “Credo – sottolinea Delrio – che tutti gli strumenti a disposizione, se sono senza condizionalità, debbano essere usati. Magari in futuro se non servono subito”. Ancora più esplicito è stato Marcucci, capogruppo del Pd al Senato: “Il vice ministro Misiani dice che non useremo il Mes?Andiamoci piano con le conclusioni. Non capirei le ragioni di un rifiuto a priori di 36 miliardi per la nostra sanità determinati da un Mes senza condizioni, completamente diverso da quello votato nel 2012”. E ora la palla passa di nuovo a Conte, mentre il M5S continua a dirsi contrario sul Mes e di fatto la maggioranza di governo si sta spaccando sull’argomento che scotta. Anche Romano Prodi si dice a favore: “Non è più condizionato, non capisco più il mio Paese. Io sarei per usarlo”.

L'articolo Il Pd e Prodi a favore del Mes, la grana per Conte e il governo si divide: “Perché non utilizzare quei 36 miliardi?” proviene da Casteddu On line.