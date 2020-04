Maltrattamento di animali, denunciato un agricoltore a Tertenia

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati al rispetto delle misure di contenimento della diffusione del “Covid 19”, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Jerzu hanno denunciato un agricoltore 68enne. I fatti risalgono al giorno di Pasquetta quando, impiegati in un posto di controllo a Tertenia, i Carabinieri, dopo aver fermato l’autovettura dell’uomo, insospettiti per la mancanza di valide giustificazioni, hanno controllato il veicolo rilevando la presenza di quattro cuccioli di cane, visibilmente deperiti e sofferenti, all’interno di un secchio in plastica riposto nel cofano posteriore.

