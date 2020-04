Truzzu ringrazia i bravi cittadini e cambia la campagna: “Cagliari, grazie: continuiamo così”. Le parole del primo cittadino cagliaritano: “Lo confesso, ero molto preoccupato per Pasqua e Pasquetta. È andata bene, siete stati bravissimi. Adesso però non facciamo l’errore di credere che sia tutto finito. Con questo mostro dovremo conviverci a lungo. Prepariamoci per il futuro. Forza Cagliari”, le parole di Paolo Truzzu. Dopo la campagna choc con i manifesti dai toni molto duri, il sindaco passa dunque alla linea soft, ringraziando gli abitanti per il grande impegno profuso durante il lockdown che continua.

