Veneto,6% anziani Rsa positivi,345 morti

Tasso letalità 15,7%, tra il personale 3% contagiati

(ANSA) - VENEZIA, 14 APR - Sono 345 gli anziani deceduti con diagnosi di Covid-19 nelle oltre 300 Rsa del Veneto. Il tasso di letalità è pari al 15,7%. Gli ospiti delle case di riposo positivi al tampone sono finora 1.857, il 6% degli oltre 33.300 soggetti controllati. Sono i dati sui controlli effettuati nelle Rsa forniti dalla Regione Veneto. Sono stati oltre 24.500 i test effettuati, fra tamponi (9.131) e test rapidi (15.473). Gli anziani delle Rsa tuttora ricoverati con Covid-19 sono 206. La Regione ha fornito anche le tabelle sui controlli effettuati sul personale delle strutture: su oltre 30.500 operatori (dipendenti e non), 920 sono risultati positivi, pari al 3%, e tra essi non risultano decessi.

Fonte: La Nuova Sardegna

