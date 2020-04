Ristoranti chiusi ma pronti a cucinare per chi ha più bisogno

Una iniziativa di Fipe Confcommercio Sud Sardegna in collaborazione con la Croce Rossa

Molti locali sono chiusi per il virus, così i ristoratori cagliaritani cucinano per chi ne ha più bisogno. Fipe Confcommercio Sud Sardegna oggi ha attivato il servizio “Cucino io per te”: una iniziativa di alcuni ristoratori cagliaritani, che in collaborazione con i volontari della Croce Rossa Militare prepareranno e distribuiranno pasti gratuiti per chi ne ha più bisogno, fino a sabato 16 maggio. In tutto il territorio cagliaritano sono stati coinvolti trenta ristoratori: ciascuno produrrà cinquanta pasti per un giorno, nell’arco del mese.

“In questi giorni siamo alle prese con uno dei momenti più difficili della nostra vita imprenditoriale”, ha spiegato il rappresentante di Fipe Confcommercio Sud Sardegna, Emanuele Frongia. “L’incertezza del Governo sulle azioni che verranno messe in campo in futuro e sui tempi di una riapertura possibile ci impediscono oggi di programmare, studiare e preparare una ripartenza. Tutti siamo in standby. In questa situazione, tante persone a Cagliari e nelle zone limitrofe si trovano senza la possibilità di avere un pasto caldo. Alcuni di loro si trovano in questo momento da soli, in quarantena in quanto positivi, e privi talvolta di un supporto umano e psicologico”.