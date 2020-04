Raccolta dei rifiuti e coronavirus, cambia la differenziata a Oristano

Sacco unico e ritiro giornaliero per le persone positive al test o in isolamento obbligatorio



L’emergenza covid-19 richiede nuove disposizioni per il conferimento dei rifiuti urbani. Per evitare il propagarsi del contagio, l’assessorato all’Ambiente del Comune di Oristano, guidato da Gianfranco Licheri, ha adottato nuove modalità per la gestione domestica dei rifiuti, il loro conferimento e il ritiro da parte della società incaricata, secondo le disposizioni regionali. Le persone risultate positive al test per il covid-19 e quelle in isolamento obbligatorio non dovranno più differenziare i propri rifiuti per la durata dell’emergenza: tutti i rifiuti – dalla carta alla plastica, dal vetro all’alluminio – andranno gettati in un unico sacchetto, assieme all’umido e all’indifferenziato. Per raccogliere i propri rifiuti, queste persone dovranno utilizzare insieme due o tre sacchetti, inseriti uno dentro l’altro, all’interno del contenitore utilizzato normalmente per la raccolta indifferenziata. Negli stessi sacchetti dovranno essere gettati anche fazzoletti, mascherine, guanti e teli monouso. Indossando guanti monouso, si dovrà chiudere con estrema cura il sacchetto, utilizzando i lacci di chiusura e nastro adesivo.

“Per la raccolta dei rifiuti nella case delle persone in isolamento”, spiega l’assessore Licheri, “l’azienda ci ha assicurato il servizio giornaliero. Gli addetti, garantendo la massima privacy possibile, saranno informati unicamente della via e del numero civico nel quale la raccoltà è necessaria quotidianamente”. Guanti, mascherine e fazzoletti dovranno essere gettati in sacchetti a parte anche nelle case in cui non ci siano persone positive o in isolamento. Il sacchetto che contiene i dispositivi di sicurezza utilizzati per proteggersi andrà poi gettato nel sacco generale che contiene i rifiuti indifferenziati. Per questi è necessario utiilizzare più di un sacchetto contemporaneamente, da chiudere con cura. “Queste nuove disposizioni sono necessarie a tutela di tutti”, spiega l’assessore all’ambiente Gianfranco Licheri. “È importante che siano osservate con scrupolo”. Martedì, 14 aprile 2020 L'articolo Raccolta dei rifiuti e coronavirus, cambia la differenziata a Oristano sembra essere il primo su LinkOristano.it.

