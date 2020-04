Per Pasqua doni a studenti e bambini ad Arborea e Ruinas Iniziative delle due amministrazioni comunali, in collaborazione con le associazioni locali

Ad Arborea l’amministrazione comunale ha fatto recapitare a casa degli studenti del paese 359 pacchetti contenenti materiale scolastico. Un dono utile di questi tempi, con le cartolibrerie chiuse e le lezioni da svolgere comunque, anche stando a casa. Ciascun pacchetto era accompagnato da un biglietto firmato personalmente dalla sindaca Manuela Pintus.

“Studenti e famiglie, al pari degli altri”, ha commentato la sindaca Pintus, “stanno sopportando un carico molto pesante a causa di questa emergenza sanitaria”.

“In queste settimane in cui il virus ci ha costretto a casa”, ha scritto Manuela Pintus ai ragazzi di Arborea, “ non è stato semplice né per per voi, né per i vostri docenti (e nemmeno per le vostre famiglie) proseguire con le lezioni a distanza. Sappiamo che la chiusura delle cartolerie ha complicato ulteriormente la situazione e abbiamo perciò deciso di far recapitare a casa del materiale scolastico”, ha continuano la sindaca. “Con questo piccolo pensiero l’amministrazione comunale vuole rivolgere agli studenti un ringraziamento per l’impegno e augurare a tutte le famiglie buona Pasqua”.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione della dirigente scolastica Federica Floris, dei docenti e del personale della scuola, ai quali l’amministrazione ha dedicato parole di gratitudine “per l’attenzione costante rivolta alla nostra comunità”. Ringraziamenti anche per la cooperativa sociale Cossagi, che si è occupata della distribuzione, e a Valeria Milan per aver preparato tutti i pacchetti in tempi record.

A Ruinas l’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Ester Tatti, con la collaborazione della Pro loco ha fatto recapitare a casa dei bambini le uova di cioccolato, uno dei classici simboli della Pasqua. Un gesto utile a regalare una parvenza di normalità, anche nel pieno dell’emergenza coronavirus.