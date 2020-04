Cento pacchi di alimenti arrivati alle famiglie di Santa Giusta

“L’emergenza per la pandemia e la festività della Pasqua hanno scatenato una grande catena di solidarietà sociale nella nostra comunità”, dice il sindaco Antonello Figus. “Oltre 25 persone hanno realizzato circa duemila mascherine protettive ,che i barracelli per 15 giorni hanno consegnato a tutti i cittadini che le hanno richieste”.

La solidarietà ormai è di casa a Santa Giusta. In questo periodo di emergenza sanitaria e a ridosso delle festività pasquali, non sono mancati gli aiuti a favore di chi si trova in difficoltà. Circa cento pacchi di alimenti, preparati dalle varie aziende agroalimentari del territorio, sono stati infatti distribuiti a tutte le famiglie bisognose, grazie al contributo dell’amministrazione comunale, dell’Unione dei Comuni e dell’associazione Salvo D’Acquisto.

“Insomma, un concerto di azioni che ha coinvolto tutta la comunità”, conclude il primo cittadino, “perché in questa emergenza stiamo uniti e vicini a chi è in difficoltà affinché nessuno di noi rimanga indietro. L’azione solidale proseguirà fino a che tutto questo sarà finito e torneremo a vivere nel nostro mondo fatto di lavoro e relazioni sociali che alimentano la nostra bella comunità”.

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.