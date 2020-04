Sanluri, ottava vittima nella casa di riposo: muore una donna di Arbus positiva al Coronavirus

Ottava morte per Coronavirus nella casa di riposo della Divina Provvidenza di Sanluri, in via Roma. Stamattina si è spenta una 97enne, Giuseppa Dessì, nata ad Arbus: era risultata positiva al tampone e non aveva mai manifestato nessun sintomo riconducibile alla febbre. A confermare la notizia del decesso è lo stesso sindaco, Alberto Urpi, che ancora una volta lancia un appello alle istituzioni: “So che l’Ats sta facendo tutto il possibile, ma ormai quella casa di riposo deve essere trattata come se fosse il reparto Covid-19 di un ospedale. Su 21 ospiti, infatti, diciannove risultano positivi al virus. Abbiamo bisogno di più aiuti che possono arrivare, magari, anche grazie al supporto di medici volontari”.



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.











Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.