Tre nuovi casi di Coronavirus accertati ad Assemini: ora i contagiati sono 9

Salgono a 9 i casi di coronavirus accertati ad Assemini tre nuove persone sono risultate positive, ad annunciarlo è la sindaca Sabrina Licheri: “Tre nuovi nostri concittadini sono risultati positivi al Covid-19. Tutti i concittadini contagiati da Coronavirus, ora sono 9, si trovavano già in isolamento e stanno seguendo tutti i protocolli previsti dall autorità sanitaria”.

“L’amministrazione comunale continua a monitorare con gli uffici, agenti di polizia, protezioni civili e tutti i volontari l’evolversi della situazione e raccomanda ancora una volta a tutti i cittadini di limitare al minimo gli spostamenti e restare in casa”.

