Villasor, iniziati i lavori di ristrutturazione del “Ponti Nou” sulla Ss 196

Sono iniziati i lavori per la ristrutturazione del “Ponti Nou” sulla S.S. 196, dopo il blocco del cantiere a causa dell’emergenza COVID19.

“Ora i lavori andranno spediti, sino al termine dell’opera – assicura Massimo Pinna sindaco di Villasor – visto ciò che sta succedendo sui vari ponti, in tutta la penisola, non sottovalutiamo l’importanza della ristrutturazione del Ponti Nou per la sicurezza degli automobilisti e delle persone”.

A Samassi invece si sono appena conclusi i lavori di manutenzione straordinaria della statale 196 nel tratto d’ingresso al centro abitato del Comune con provenienza da Serramanna. La strada è stata riaperta al traffico.