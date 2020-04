La buona carne sarda e quella equina sino a casa tua

“Ci siamo organizzati per poter agevolare i nostri clienti affezionati o chiunque desideri la buona carne sarda”, spiega il titolare, Gigi Piras, che dopo 22 anni come dipendente, ha rilevato l’attività e tra circa un mese festeggia il primo anno di questa rinnovata gestione.

In questo periodo di emergenza l’attività di via Gialeto, da un anno diventata “La macelleria equina Forroia di Pierluigi Piras” , offre ai propri clienti anche il servizio di consegna a domicilio.

Da anni è il punto di riferimento per gli amanti della carne di cavallo a Oristano. La macelleria equina di via Gialeto 94, nel quartiere Sacro Cuore, significa da sempre ottima carne e una tappa obbligata per chi è alla ricerca di una bistecca, detta anche gran premio di cavallo, dello spezzato o della pancia grossa condita, per citare alcuni dei prodotti di punta dell’attività.

Fonte: Link Oristano

